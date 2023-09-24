Инсайдер раскрыл подробности переговоров между «Далласом» и «Индианой» по Бадди Хилду

Инсайдер Марк Стайн во время эфира 97.1 The Freak рассказал об интересе со стороны «Даллас Маверикс» к атакующему защитнику «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилду, который, как ожидается, в скором времени должен быть обменян.

Отметим, что помимо «Далласа», к Хилду также проявляют интерес «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс». По словам Стайна, руководству «Индианы» не интересен пакет, который может предложить клуб из Техаса — по этой причине существенные переговоры между клубами отсутствуют.

Более того, «Пэйсерс» не интересен атакующий защитник «Маверикс Тим Хардуэй-младший, который может стать частью теоретической сделки. Клуб из Индианаполиса рассчитывает как минимум на драфт-пик первого раунда.

Напомним, «Индиана» и 30-летний Хилд договорились о том, что первые начнут поиск новой команды для баскетболиста через обмен. Ранее клуб и защитник не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта.

В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.