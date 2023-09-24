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В родном городе Энтони Эдвардса создали мурал в его честь

В родном городе Энтони Эдвардса создали мурал в его честь
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В Атланте (США), родном городе звёздного атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, сделали мурал в его честь.

Мурал в честь Энтони Эдвардса

Мурал в честь Энтони Эдвардса

Фото: Социальные сети «Миннесоты Тимбервулвз»

Эдвардс не только родился в Атланте, но и играл на студенческом уровне за команду «Джорджия Буллдогс» из его родного штата.

Энтони был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2020 году. Он практически сразу стал одним из ключевых игроков команды в атаке, и уже в 2023 году поучаствовал в своём первом Матче всех звёзд. Благодаря молодому игроку «Тимбервулвз» второй год подряд выходит в плей-офф.

В минувшем сезоне 22-летний игрок в среднем набирал 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 результативные передачи. Также баскетболист был одним из лидером сборной США на минувшем чемпионате мира, но не смог помочь команде завоевать медаль.

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