Президент «Миннесоты» предположил, как проведёт следующий сезон НБА Энтони Эдвардс

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли комплиментарно отозвался о звёздном атакующем защитнике Энтони Эдвардсе.
«Он просто отличный парень. И люди вокруг него замечательные. Он любит город, любит нашу организацию. У него отличная связь с тренером Крисом Финчем. Он на позитиве ведёт себя внутри команды, что сейчас далеко не всегда встретишь.
Он поднимает всем настроение и нам несказанно повезло, что он играет за нас. Я думаю, он собирается провести потрясающий сезон», — сказал Коннелли в интервью The Athletic.
Энтони был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2020 году. Он практически сразу стал одним из ключевых игроков команды в атаке, и уже в 2023 году поучаствовал в своём первом Матче всех звёзд. Благодаря молодому игроку «Тимбервулвз» второй год подряд выходит в плей-офф.
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