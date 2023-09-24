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Главный тренер «Зенита» Паскуаль: будем радовать наших болельщиков, как можно чаще

Главный тренер «Зенита» Паскуаль: будем радовать наших болельщиков, как можно чаще
Хавьер Паскуаль
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о том, какие стоят у команды задачи на сезон Единой лиги ВТБ.

«В этом сезоне наш план — радовать наших болельщиков так часто, как это возможно. Это самое важное, мы играем для них. Сейчас мы здесь, на Суперкубке Единой лиги ВТБ, с каждым днём улучшаем свою игру. Надеюсь, завтра мы сможем сыграть последний матч турнира хорошо.

Новички? Все знают наших новичков. У нас их несколько, но дух команды остался прежним. Мы довольны тем, что у нас есть. Все видели игроков, мне тут ничего не нужно добавлять. Сейчас мы идём в правильном направлении, предсезонка была неплохой. Кубок Кондрашина и Белова прошёл нормально. Я думаю, мы все ещё не играем на том уровне, на котором можем, но, надеюсь, завтра мы все 40 минут проведём на отличном уровне», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт в 20:00 мск.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Календарь
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Турнирная таблица
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