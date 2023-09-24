Дуэйн Уэйд: я был MVP в 2009 году, а не Леброн Джеймс

Знаменитый игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о сезоне-2008/2009, в котором, по его мнению, он должен был получить награду MVP регулярного чемпионата вместо Леброна Джеймса.

«Я понимаю, почему Леброн выиграл награду, но в плане индивидуальной игры это был мой год MVP (награда самому ценному игроку. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Уэйд во время подкаста Club Shay Shay.

Напомним, в сезоне-2008/2009 Уэйд провёл 79 игр в регулярном чемпионате за «Майами», по ходу которых забрасывал 30,2 очка, отдавал 7,5 ассиста и собирал пять подборов в среднем за игру.

Леброн Джеймс в сезоне-2008/2009 выступал за «Кливленд», за который провёл 81 игру в регулярном чемпионате, забрасывая по 28,4 очка, отдавая по 7,2 передачи и делая 7,6 подбора в среднем за матч.