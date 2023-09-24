Баскетболист «Локомотива-Кубань» Емченко: за нас болел весь зал в матче с «Фенербахче»

Российский баскетболист «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о поддержке команды в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором краснодарцы играли с турецким «Фенербахче».

«Ощущалось ли то, что нас поддерживают не только болельщики «Локомотива»? Конечно! Сначала наши заводили всех, а в конце вообще весь зал болел за нас. Спасибо за такую поддержку. Нам такая помощь в финале точно пригодится!

Чувствовалось ли, что «Фенербахче» — топ-клуб? Конечно! Там ведь собраны высококлассные игроки, каждый индивидуально очень силен, и мы это понимали. Но и мы хорошо сыграли сегодня, самое главное — командно. Выполняли задачи тренера, за счёт чего и победили», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубани».

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл «Фенербахче» со счётом 105:89, тем самым команда из Краснодара пробилась в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ, где сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча клубов намечена на 20:00 мск.