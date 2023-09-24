Бывший игрок НБА Камински: Дончич и Йокич были правы на счёт игры в Европе

Американец Фрэнк Камински, который в прошлом сезоне играл за команду НБА «Хьюстон Рокетс», рассказал о переходе в «Партизан», выступающий в Евролиге. При этом ответил на слова разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича о том, что игра в Европе отличается от НБА.

«Я прекрасно адаптируюсь. Мне легко, команда облегчает мне задачу. Есть игроки, которые здесь уже несколько лет и помогают мне с любыми вопросами. Игра немного отличается от НБА, но со временем я тоже этому учусь. Хорошо, что подготовка длится так долго, есть много игр и можно сразу все понять

Лука Дончич и Никола Йокич говорили, что игра в Европе отличается от НБА? Они правы. Игра более физическая, но есть и различия в некоторых правилах. Например, здесь в защите не регулируется нахождение в трёхсекундной зоне и забить сложнее. Поэтому я также стараюсь больше участвовать в командных играх и больше думать в этом направлении. Но баскетбол везде есть баскетбол.

Интересовался ли Евролигой? Я немного смотрел. Пока я был в НБА, я старался смотреть как можно больше НБА, чтобы следить за соперниками и не только. Но у меня были товарищи по команде, которые играли в Европе, и они говорили мне о высоком уровне баскетбола. Богдан Богданович, с которым мы были товарищами по команде в прошлом году в «Хокс», не пропустил ни одной игры. Не скажу того же о себе, но я кое-что смотрел», – приводит слова Камински Eurohoops.