УНИКС занял седьмое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ, уверенно обыграв МБА

Сегодня, 24 сентября, проходил матч за 7 место в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и московский МБА Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимостью 12273 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 83:64.

С первых секунд встречи УНИКС выглядел собранным, что вылилось в уверенное преимущество уже по итогу первой четверти – 22:11. После отличного старта команда из Казани не сбавила оборотов и продолжила шикарно действовать на обеих сторонах площадки (27:18), выиграв первую половину со счётом 49:29.

В третьей четверти баскетболисты МБА выглядели не хуже соперника и забрали её со счётом 21:20. Заключительная 10-минутка проходила в равной борьбе и завершилась вничью – 14:14. Итоговый результат встречи – 83:64 в пользу УНИКСа.

Напомним, УНИКС ранее в Суперкубке Единой лиги ВТБ уступил нижегородскому «Пари НН» со счётом 82:86 и турецкому «Бешикташу» со счётом 68:75. МБА в свою очередь проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (98:100) и московскому ЦСКА (98:105).