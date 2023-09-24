Кевин Гарнетт — об Оладжьювоне: он нёс всякую чушь, я не знал, как на неё реагировать

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Гарнетт поделился мнением об игре против легенды «Хьюстон Рокетс» Хакима Оладжьювона и рассказал о разговорах, которые проходили между баскетболистами.

«Оладжьювон — ещё один мудак, который говорит тебе всякую чушь. Он мог сделать какую-нибудь хрень, например, вынуть свой рупор и сказать: «Я бью его боковым движением. Он ничего не сможет сделать». Я даже не знал, как на это реагировать. Что ты на это ответишь?» — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Напомним, ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо провёл совместную тренировку с легендарным баскетболистом Оладжьювоном, который занимается с другими суперзвёздными игроками НБА. Известному в прошлом игроку Гилберту Аренасу не понравилось то, что Оладжьювон берёт за свои тренировки деньги. Называется сумма в районе $ 50 тыс.