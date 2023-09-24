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Федерация баскетбола Франции пытается заполучить в свой состав Эмбиида

Федерация баскетбола Франции пытается заполучить в свой состав Эмбиида
Джоэл Эмбиид
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Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат рассказал о том, будет ли центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выступать за национальную команду Франции на предстоящих Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.

«На сегодняшний день он не является членом национальной команды, но мы работаем над этим.

У нас была возможность поговорить с ним. Теперь мы ждём его ответа. Мы также знаем, что сборная США тоже хотела бы заполучить его. В любом случае мы скоро услышим от него ответ. Мы надеемся, что он тоже это знает», – приводит слова Сьютата Basket News.

Напомним, Эмбиид по итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получил награду самому ценному игроку (MVP).

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