Федерация баскетбола Франции пытается заполучить в свой состав Эмбиида
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Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат рассказал о том, будет ли центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выступать за национальную команду Франции на предстоящих Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.
«На сегодняшний день он не является членом национальной команды, но мы работаем над этим.
У нас была возможность поговорить с ним. Теперь мы ждём его ответа. Мы также знаем, что сборная США тоже хотела бы заполучить его. В любом случае мы скоро услышим от него ответ. Мы надеемся, что он тоже это знает», – приводит слова Сьютата Basket News.
Напомним, Эмбиид по итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получил награду самому ценному игроку (MVP).
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