«Бешикташ» выиграл у ЦСКА и занял пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч за пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и турецкий «Бешикташ». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, который вмещает 12273 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Матч завершился победой «Бешикташа» со счётом 91:87.

В первой четверти между командами шла равная борьба, и «Бешикташ» оказался немного сильнее – 22:19. Московские армейцы не лучшим образом провели вторую 10-минутку и уступили с большой разницей в счёте – 22:32. Итог первой половины – 54:41 в пользу турецкой команды.

После большого перерыва ЦСКА начал погоню за соперником. Третью четверть московская команда выиграла со счётом 21:17. Концовка матча получилась напряжённой, победить мог каждый (25:20 в пользу ЦСКА), но в итоге «Бешикташ» обыграл соперника со счётом 91:87.

Напомним, ранее ЦСКА в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 98:100, а затем обыграл московский МБА – 105:98. «Бешикташ», в свою очередь, в четвертьфинале уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 69:72, а затем победил УНИКС – 75:68.