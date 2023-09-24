Звезда WNBA назвала условие, при котором Энтони Дэвис станет MVP
Поделиться
Звёздная баскетболистка WNBA Чиненье Огвумике рассказала, при каком условии центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис станет MVP НБА.
«Энтони Дэвис абсолютно точно может стать MVP. Для этого ему нужно провести 65 игр и играть в них по 20 минут. Когда он здоров, он выдаёт отличные показатели», — приводит слова Огвумике SunHerald.
В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона.
Месяц назад Энтони продлил свой контракт до 2028 года.
Ранее владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высоко оценила уровень Энтони Дэвиса.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
18:03
-
17:27
-
16:58
-
16:33
-
16:03
-
15:52
-
15:02
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:14
-
12:51
-
12:10
-
11:43
-
11:05
-
11:02
-
10:26
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:21
-
07:07
-
06:44
-
05:55
-
05:41
-
04:33
-
03:26
-
02:57
-
01:21
-
00:30
- 23 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
21:13
Партнерский контент