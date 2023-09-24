Звезда WNBA назвала условие, при котором Энтони Дэвис станет MVP

Звёздная баскетболистка WNBA Чиненье Огвумике рассказала, при каком условии центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис станет MVP НБА.

«Энтони Дэвис абсолютно точно может стать MVP. Для этого ему нужно провести 65 игр и играть в них по 20 минут. Когда он здоров, он выдаёт отличные показатели», — приводит слова Огвумике SunHerald.

В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона.

Месяц назад Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Ранее владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высоко оценила уровень Энтони Дэвиса.