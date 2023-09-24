Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил назвал игрока, соперничество с которым сделало его сильнее

Шакил О'Нил назвал игрока, соперничество с которым сделало его сильнее
Комментарии

51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал о том, что игры с Хакимом Оладжьювоном сделали его сильнее как игрока.

«Просто он был одним из лучших в истории. Я понял, что для того, чтобы стать лучшим, нужно победить лучшего. В тот год мы столкнулись, и лучший победил. Это сделало меня гораздо более сильным соперником», — приводит слова О'Нила USA TODAY.

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В Национальной баскетбольной ассоциации легендарный центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула НБА, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android