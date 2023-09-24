Тренер «Далласа» оценил состояние Луки Дончича

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу состояния звёздного разыгрывающего команды Луки Дончича.

«Я ездил в Словению и видел, как он дважды тренировался со своей сборной. Он выглядел потрясающе, занимался два раза в день. Был в отличном настроении. Он любит играть за свою страну.

Я не знаю, на сколько процентов готов Лука. Возможно, это не 100%, может быть, на 99% или 95%», — приводит слова Кидда Dallas News.

В минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Лука Дончич может стать первым игроком, заработавшим $ 70 млн за сезон.