Тренер «Далласа» оценил состояние Луки Дончича
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу состояния звёздного разыгрывающего команды Луки Дончича.
«Я ездил в Словению и видел, как он дважды тренировался со своей сборной. Он выглядел потрясающе, занимался два раза в день. Был в отличном настроении. Он любит играть за свою страну.
Я не знаю, на сколько процентов готов Лука. Возможно, это не 100%, может быть, на 99% или 95%», — приводит слова Кидда Dallas News.
В минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.
Ранее сообщалось, что Лука Дончич может стать первым игроком, заработавшим $ 70 млн за сезон.
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