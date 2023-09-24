Мудаки только и делают, что говорят всякую ерунду
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Член Зала Славы баскетбола Джерри Уэст ответил бывшему игрока ЦСКА Кайла Хайнса, который недавно высказался по поводу разницы игры в НБА и Европе.
Напомним, ранее Хайнс сказал:
«НБА — это шашки, а Европа — шахматы».
«Мудаки только и делают, что говорят всякую ерунду», — ответил на эти слова Джерри Уэст.
Ранее звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вступил в перепалку с одним из болельщиков в социальных сетях, после того как тот поддержал позицию бывшего игрока ЦСКА Кайла Хайнса по поводу разницы игры в НБА и Европе.
По мнению болельщика, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не смог бы набирать 30 очков за игру в Евролиге.
«Убирайтесь отсюда к чёрту. Вы с ума сошли», — ответил Дюрант фанату.
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