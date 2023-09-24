Воронцевич рассказал, почему он принял решение покинуть УНИКС

36-летний российский форвард Андрей Воронцевич рассказал о том, почему он принял решение не оставаться в казанском УНИКСе.

«Почему не остался в УНИКСе? Они предложили оклад в два раза меньше, чем был. От «Бешикташа» было отличное предложение, но всех денег не заработаешь.

Выбрал «Нижний Новгород» сердцем. Давно знаком с Зораном, было желание помочь ему и молодым ребятам», – приводит слова Воронцевича телеграм-канал «Свободный агент».

Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финале был обыгран «Локомотив-Кубань».