Воронцевич рассказал, почему он принял решение покинуть УНИКС
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36-летний российский форвард Андрей Воронцевич рассказал о том, почему он принял решение не оставаться в казанском УНИКСе.
«Почему не остался в УНИКСе? Они предложили оклад в два раза меньше, чем был. От «Бешикташа» было отличное предложение, но всех денег не заработаешь.
Выбрал «Нижний Новгород» сердцем. Давно знаком с Зораном, было желание помочь ему и молодым ребятам», – приводит слова Воронцевича телеграм-канал «Свободный агент».
Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финале был обыгран «Локомотив-Кубань».
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