Шэйдон Шарп высказался по поводу возможного приглашения в сборную Канады
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Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шэйдон Шарп высказался по поводу возможного приглашения в сборную Канады.
«Мне ещё ничего не предлагали, но я не смогу упустить такую возможность, если получу приглашение», — приводит слова Шарпа The Athletic.
Шарп в прошедшем сезоне НБА, который стал для него дебютным, принял участие в 80 матчах, в котором в среднем набирал 9,9 очка, делал 1,2 передачи, 3,0 подбора.
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 сборная Канады дошла до полуфинала турнира, где уступила команде Сербии. В матче за третье место канадцы оказались сильнее сборной США, одержав победу со счётом 127:118.
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