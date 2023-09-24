Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шэйдон Шарп высказался по поводу возможного приглашения в сборную Канады.

«Мне ещё ничего не предлагали, но я не смогу упустить такую ​​возможность, если получу приглашение», — приводит слова Шарпа The Athletic.

Шарп в прошедшем сезоне НБА, который стал для него дебютным, принял участие в 80 матчах, в котором в среднем набирал 9,9 очка, делал 1,2 передачи, 3,0 подбора.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 сборная Канады дошла до полуфинала турнира, где уступила команде Сербии. В матче за третье место канадцы оказались сильнее сборной США, одержав победу со счётом 127:118.