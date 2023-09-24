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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич признан MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ. В финале американец набрал 23 очка при 6 из 12 с игры. Его средняя результативность на турнире – 17,3 очка.

Символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ:

Каспер Уэйр, ЦСКА;

Окаро Уайт, «Локомотив-Кубань»;

Андрей Воронцевич, «Пари Нижний Новгород»;

Боян Дублевич, «Зенит»;

Джонатан Мотли, «Фенербахче».

Лучшим тренером признан Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Напомним, сегодня, 24 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83. Таким образом, подопечные Хавьера Паскуаля во второй раз подряд стали победителями Суперкубка.