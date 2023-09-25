Стребков: «Пари НН» к новому сезону готов на 75–80 процентов

Разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Иван Стребков оценил готовность команды к новому сезону Единой лиги ВТБ после выступления в Суперкубке.

«Считаем, что неплохо выступили в Суперкубке. Удачно получилось сыграть с УНИКСом. Где‑то, возможно, с «Зенитом» не хватило энергии, и им удалось оторваться, это опытная команда. Там уже тяжело было нам что‑то исправить. Сегодня опять вышли с большой отдачей, с большой энергией, хорошо играли. Вроде вошли в концовку, но «Фенербахче» – команда Евролиги, и в решающий момент, видимо, сказался их опыт. По играм мы неплохо выглядим. Конечно, ещё есть над чем работать. Я бы сказал, процентов на 75–80 готовы к сезону.

Не хочется говорить громкие слова. Будем решать задачи шаг за шагом. Конечно, наша задача как минимум попасть в шестёрку, повторить свой последний результат, а там, думаю, хорошие шансы побороться с топ‑клубами», — приводит слова Стребкова «Матч ТВ».