Шакил О'Нил назвал бывшего игрока НБА, которого напоминает ему Девин Букер

Член Зала слава баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что бывший игрок лиги Брэндон Рой напоминает ему звёздного атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера.

Брэндон Рой был выбран на драфте НБА 2006 года под общим шестым номером «Портленд Трэйл Блэйзерс», где провёл первые пять сезонов. Рой три раза становился участником Матча всех звёзд, однако был вынужден рано завершить карьеру из-за травм. В общей сложности Брэндон отыграл 326 матчей.

Девин Букер показал фрагмент тренировки перед стартом сезона:

Девин Букер — трёхкратный участник Матча всех звёзд, выбранный на драфте НБА 2015 года под общим 13-м номером. Букер по итогам сезона-2021/2022 вошёл в одну из символических пятёрок регулярного чемпионата, а в 2021 году сыграл в финале НБА, где «Финикс» уступил «Милуоки Бакс» со счётом 2-4.