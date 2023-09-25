Тренер «Далласа» высказался о внутрисезонном турнире НБА, сравнив его с АПЛ

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл дал комментарий по поводу внутрисезонного турнира НБА, который впервые пройдёт в текущем сезоне.

«Это ещё один трофей. Премьер-лига в футболе делает это уже несколько десятилетий с большим успехом, так что пришло время вступить в игру. Мне кажется, что это очень хорошо организовано и имеет большой смысл. Я уверен, что в первый год будет получен большой опыт, который при необходимости будет скорректирован во второй год», — приводит слова Карлайла Sports Illustrated.

Как сообщается, все матчи группового этапа пройдут в ноябре. Будут задействованы четыре пятницы (3, 10, 17 и 24 ноября) и три вторника (14, 21 и 28 ноября).

Напомним, на групповом этапе команды разбиты на шесть квинтетов, причём три из них составлены из клубов Западной конференции и три — из Восточной. Состав групп был определён жеребьёвкой: представители каждой конференции были распределены по пяти корзинам согласно положению в таблице в регулярном чемпионате прошлого сезона.