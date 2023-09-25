Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с иностранными клубами

Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с иностранными клубами в феврале 2024 года, сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Может быть, в февральское окно мы проведём товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа по поиску соперников идёт. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации.

В прошлом месяце главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что планирует провести ещё один тренировочный сбор национальной команды в феврале следующего года.