Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с иностранными клубами
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Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с иностранными клубами в феврале 2024 года, сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
«Может быть, в февральское окно мы проведём товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа по поиску соперников идёт. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации.
В прошлом месяце главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что планирует провести ещё один тренировочный сбор национальной команды в феврале следующего года.
Ранее заявление Лукича:
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