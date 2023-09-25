Главный тренер «Оклахомы» назвал игрока команды, который провёл самое продуктивное лето

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт высказался по поводу атакующего защитника команды Джейлена Уильямса, который минувшим летом выступал за спарринг-команду сборной США по баскетболу.

«Он очень много работал. У него было самое продуктивное лето, особенно учитывая то, как он стал лучше физически. Тем более он выступал за спарринг-команду сборной США. Я отдаю ему должное за то, что он стал лучше», — приводит слова Дэйгнолта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В минувшем регулярном сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи при общем 52,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,6%. Баскетболист был выбран на драфте НБА 2022 года под общим 12-м номером.