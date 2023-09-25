Андрей Воронцевич: мыслей о завершении карьеры нет

36-летний российский форвард Андрей Воронцевич рассказал, что он не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

«Не знаю, как долго ещё буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведёт бог. Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я ещё не устал от него», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

Напомним, в это межсезонье Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород». Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финале был обыгран «Локомотив-Кубань».