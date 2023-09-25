Джинни Басс рассказала, что закрытый сериал про «Лейкерс» помог ей понять Ларри Бёрда
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Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, что сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» помог ей понять легендарного игрока Ларри Бёрда.
«Персонаж Ларри Бёрда, я думаю, был замечательным. Это заставило меня очень сильно оценить Ларри Бёрда. Ведь мы так ненавидели его в Лос-Анджелесе, что даже думать об этом трудно. И просто увидеть его предысторию и то, что произошло с ним и с игрой, каким особенным спортсменом он был, а ещё и трепачом», — cказала Басс в эфире The Athletic NBA Show.
В 1980-е годы болельщики «Лейкерс» ненавидели суперзвезду «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда. Бёрд не только входил в число 5-10 величайших игроков за всю историю НБА и был одним из лучших игроков, но и обладал скверным характером.
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