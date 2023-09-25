Капитан «Зенита» Зубков: победа в Суперкубке Единой лиги ВТБ даст нам уверенность
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков высказался по поводу победы команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Эта победа даст нам уверенность на будущее. Ожидали, что будет сложно, краснодарцы играют в очень хороший баскетбол, уверенные ребята, бросающие. Но и мы с каждым днём всё лучше чувствуем друг друга.
Нужен ли Суперкубку дополнительный день отдыха? Полностью согласен. По себе и Куричу могу сказать: отыграли в двух первых матчах около получаса в среднем, в третьей игре уже было тяжело», — приводит слова Зубкова «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 24 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83.
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