Анна Лешковцева завершила карьеру

Российская баскетболистка МБА Анна Лешковцева объявила о завершении профессиональной карьеры.

Защитница выступала за МБА с момента основания, девять лет была капитаном красно-белых.

Лешковцева провела за МБА 368 матчей, в которых набрала 3977 очков, сделала 1098 подборов, 764 передачи, 427 перехватов и 38 блок-шотов. Вместе с МБА она дважды становилась серебряным призёром Кубка России, трижды выигрывала бронзовые медали Премьер-лиги и один раз – бронзу Кубка России.

В составе сборной России «3х3» Анна стала победителем Кубка мира, Европейских игр, дважды выигрывала чемпионат Европы, а также брала серебро Кубка мира и бронзу чемпионата Европы. Вместе со сборной Москвы в 2022 году она завоевала два золота Всероссийской спартакиады.

В 2019 году Лешковцева была удостоена звания «Заслуженный мастер спорта России».