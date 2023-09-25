Ухов: ЦСКА сейчас показывает только половину от своего максимума

Защитник ЦСКА Иван Ухов высказался по поводу состояния команды после Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Суперкубок – серьёзный турнир, а до него мы участвовал в Турции в другом предсезонном соревновании с сильным подбором команд. Снова получили хорошую проверку. Не получилось, увы, сыграть полным составом: после первого матча Суперкубка у нас выбыли Астапкович и Жан‑Шарль. Мело на стадии восстановления, насколько я знаю, завершающей. Нам не хватало ротации, но посмотрели себя в деле, в плотном графике, уже неплохо. В сезоне будут недели, когда предстоит играть по два матча, в этом смысле получен полезный опыт.

Сколько процентов от максимума показывает сейчас ЦСКА? Думаю, половину. Пока нет сыгранности, коммуникации, налаженной «химии», из‑за этого допускаем глупые ошибки. Пытаемся найти выход, постепенно получится, надеюсь», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».