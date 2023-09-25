Шакил О'Нил согласился с четвёртым местом в списке величайших игроков «Лейкерс»
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51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил отреагировал на попадание в топ-5 величайших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс».
Американец занял четвёртое место, пропустив вперёд Коби Брайанта, Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара. Топ-5 замкнул Джерри Уэст.
«Спасибо, я принимаю это», — написал О'Нил.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Мальчик выбил тарелку с едой из рук Шакила О'Нила:
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