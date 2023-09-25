Президент «Црвены Звезды»: у нас сильная команда, наша цель — «Финал четырёх» Евролиги
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Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил, что в предстоящем сезоне клуб нацелен на выход в «Финал четырёх» Евролиги.
«Наша предсезонная подготовка близится к завершению. Мы собрали сильную команду, у нас отличный тренерский штаб во главе с многоопытным тренером.
Мы движемся вперёд, и я ожидаю, что наши результаты во всех соревнованиях этого сезона будут высокими. Это и Адриатическая лига, и Кубок Сербии и, конечно, национальный чемпионат.
Что для нас важно и где мы постараемся сделать большой шаг вперёд, так это Евролига, там нашей целью является «Финал четырёх». Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Човича Eurohoops.
В текущее межсезонье белградский клуб значительно обновил состав.
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