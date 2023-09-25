Йович: выход в финал ЧМ придал мне уверенности и показал, что я готов к большим матчам

Лёгкий форвард «Майами Хит» Никола Йович рассказал, что выступление в составе сборной Сербии на чемпионате мира — 2023 придало ему уверенности перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Когда мы в этом году вышли в финал с «Майами», я спрашивал себя, готов ли я к такому уровню, смогу ли я принять участие в самом сложном соревновании в мире? Игра на чемпионате мира и выход в финал показали мне, что я действительно могу играть в таких больших играх на таких больших турнирах. Это придало мне уверенности.
У вас всегда будут сомнения, и люди всегда будут сомневаться в вас. Все иногда задаются этим вопросом, и я всегда задавался им, достаточно ли я хорош, чтобы играть в такой атмосфере, когда на тебя смотрит такое количество людей. Я чувствую, что готов сделать что-то особенное после этого лета», — приводит слова Йовича The Miami Herald.
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