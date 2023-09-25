Илона Корстин: Суперкубок оправдал ожидания, «Зенит» выглядит сильнее и заслуженно победил

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги Суперкубка. Напомним, в финале «Зенит» со счётом 85:83 переиграл «Локомотив-Кубань».

«Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги «Фенербахче» и участник еврокубка «Бешикташ» — все бились за победу. Никто не отбывал номер, и все выкладывались по полной — отсюда и накал. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных.

Отличный баскетбол показал «Локо», сначала в овертайме обыграл ЦСКА, потом перешагнул через «Фенербахче», а вот в финале, на мой взгляд, команде Александра Секулича не хватило опыта. Благодарю турецкие клубы за то, что украсили наш Суперкубок и добавили перчинки. МБА, например, никогда ещё не играла против «Фенербахче», и для команды это был очень полезный опыт. Прилично выглядит «Нижний» — команда Зорана Лукича готова к старту сезона и находится в отличной форме», — приводит слова Корстин ТАСС.