Тренер «Олимпиакоса» Барцокас: это худшая предсезонная подготовка, которую я проводил

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас рассказал о сложностях во время предсезонной подготовки команды.

«Это худшая предсезонная подготовка, которую я только проводил. Нам не хватало шестерых игроков, которые играли за сборные, а двое выбыли из-за травм. Но я очень оптимистично настроен.

Будем играть в альтруистический баскетбол. Мы хотим защищаться и атаковать все вместе. Каждый должен чувствовать свою значимость, и мяч должен проходить через каждые руки. После потери такого игрока, как Саша Везенков, который отвечал за креатив и помогал нам с движением мяча, мы хотим быть ещё более изобретательными и жёсткими в обороне.

Оставаться на вершине и сохранять уровень всегда нелегко. Мы потеряли самого ценного игрока Евролиги, но приобрели новых талантливых ребят и сохранили очень хороших игроков», – приводит слова Барцокаса Basket News.