Щербенёв: вернулись в игру за счёт характера, искал фол в последней атаке, но меня накрыли

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался после финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила «Зениту» (83:85). Щербенёв мог сравнять счёт на последних секундах встречи, но его проход не увенчался успехом.

«Как могу описать последнюю атаку «Локо»? Видел площадку, исходя из того, как располагались партнёры, принял решение идти в проход сам — пошёл вправо, хотел найти фол, но меня накрыли.

За счёт чего, после неудачного старта, смогли вернуться в игру? За счёт характера. У нас команда боевая, и мы никогда не сдаёмся. Боролись до конца, но, к сожалению, «Зенит» оказался сильнее. На то есть ряд причин. Будем их разбирать и работать над ошибками. Это игра – невероятный опыт для нас, он точно сделает нас сильнее. Команда у нас молодая, есть куда прогрессировать, такие матчи только закаляют.

«Зенит» — самый сложный соперник в Суперкубке? Если мы проиграли только им, значит, так оно и есть.

Чего жду от первого матча сезона против УНИКСа? Это, конечно же, будет особенный матч. Стартует чемпионат, результат каждой игры будет важен. Приложим все усилия, чтобы одержать победу», — приводит слова Щербенёва сайт краснодарского клуба.