«Голден Стэйт» официально объявил о переходе центрового Усмана Гарубы

Испанский центровой Усман Гаруба, находившийся в статусе свободного агента, стал игроком «Голден Стэйт Уорриорз».
«Голден Стэйт Уорриорз» подписал двусторонний контракт с центровым Усманом Гарубой.
21-летний Гаруба имеет средние показатели за карьеру в 2,8 очка, 3,9 подбора и 12,2 минуты в 99 матчах (три выхода в стартовом составе) за два сезона в «Хьюстон Рокетс».
До НБА уроженец Мадрида провёл три сезона в составе «Реала» в высшей лиге Испании, Гаруба также представлял свою родную страну на международном уровне как на Олимпийских играх 2020 года, так и на чемпионате мира по баскетболу 2023 года», — сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.
«Хьюстон Рокетс» выбрал Усмана Гарубу под 23-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года. Проведя два сезона в составе «Хьюстона», Гаруба покинул клуб в статусе свободного агента.
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