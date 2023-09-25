«Голден Стэйт» официально объявил о переходе центрового Усмана Гарубы

Испанский центровой Усман Гаруба, находившийся в статусе свободного агента, стал игроком «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт Уорриорз» подписал двусторонний контракт с центровым Усманом Гарубой.

21-летний Гаруба имеет средние показатели за карьеру в 2,8 очка, 3,9 подбора и 12,2 минуты в 99 матчах (три выхода в стартовом составе) за два сезона в «Хьюстон Рокетс».

До НБА уроженец Мадрида провёл три сезона в составе «Реала» в высшей лиге Испании, Гаруба также представлял свою родную страну на международном уровне как на Олимпийских играх 2020 года, так и на чемпионате мира по баскетболу 2023 года», — сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.

«Хьюстон Рокетс» выбрал Усмана Гарубу под 23-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года. Проведя два сезона в составе «Хьюстона», Гаруба покинул клуб в статусе свободного агента.