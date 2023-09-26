Эксперт: если Макс Страс не будет играть в стартовом составе «Кливленда», это разочарует

Обозреватель Крис Федор выразил мнение, что новоиспечённый атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс будет сильно огорчён, если не станет игроком стартовой пятёрки в новой команде.
«Несмотря на то, что тренировочный сбор и предсезонная подготовка определят, каким путём пойдёт тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф при выборе стартового состава, 27-летний Страс в это межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 62,3 млн из-за его потенциального влияния на основной состав «Кливленда». Их четверо — Дариус Гарлэнд, Донован Митчелл, Эван Мобли и Джарретт Аллен.
В итоге Страса подписали для стартового состава, и было бы огромным разочарованием для всех, если бы Бикерстафф выбрал другое направление», — приводит слова Федора Cleveland Plain Dealer.
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