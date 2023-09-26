Перасович: рассчитываю, что команда прибавит и подойдёт к старту сезона в хорошей форме
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, комментируя победу над МБА в матче за седьмое место Суперкубка Единой лиги ВТБ (83:64), выразил надежду, что его команда наберёт нужную форму.
«Сегодня мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Рассчитываю, что команда ещё прибавит и подойдёт к старту сезона в хорошей форме», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского клуба.
Напомним, УНИКС в минувшем сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги, обыграв в финальной серии «Локомотив-Кубань».
В Суперкубке подопечные Перасовича не смогли развить успех, уступив нижегородскому «Пари НН» со счётом 82:86 и турецкому «Бешикташу» — 68:75.
Ранее российский форвард Андрей Воронцевич рассказал, почему принял решение покинуть УНИКС.
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