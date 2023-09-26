Ассистент тренера «Денвера» поддержал Николу Йокича, отказавшегося ехать на ЧМ-2023

Сербский ассистент главного тренера «Денвер Наггетс» Огнен Стоякович поддержал решение звёздного центрового команды Николы Йокича не ехать на чемпионат мира — 2023 в составе сборной Сербии, сославшись на усталость после длительного чемпионского сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я знаю, что он чувствовал. На него оказывалось давление со всех сторон. В таких ситуациях, какое бы решение он ни принял, как друг и как тренер, вам нужно принять и поддержать его. Он решил, что для него лучше поступить так в тот момент, и я полностью поддерживаю это», — приводит слова Стояковича The Denver Post.
Напомним, в минувшем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии против «Майами Хит».
Сборная Сербии стала серебряным призёром чемпионата мира по баскетболу, уступив в финале Германии (77:83).
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