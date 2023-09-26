Хаким Оладжьювон отреагировал на совместную тренировку с Яннисом Адетокунбо

Член Зала славы по баскетболу и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон высказался о совместной работе со звёздным тяжёлым форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

Хаким Оладжьювон и Яннис Адетокунбо Фото: Социальные сети SLAM

«Удивительно, когда встречаешь такого парня, как Яннис, который хочет совершенствоваться и вывести свою игру на новый уровень. Это многое говорит о нём, о его трудовой этике и его намерениях быть как можно лучше.

Для меня было большой честью работать с ним, это было очень весело и в то же время радостно. У нас одинаковое происхождения, его родители из Нигерии. Мы много чего обсуждали — как баскетбол, так и не баскетбол. Это было очень приятно», — приводит слова Оладжьювона журналист Марк Берман.

Ранее Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что Оладжьювон просит звёздных игроков платить ему $ 50 тыс. за совместные тренировки. В частности, Аренас заявил, что Оладжьювон пытается наверстать упущенное через молодых игроков. Пол Пирс и бывший одноклубник именитого центрового Ральф Сэмпсон заступились за Хакима.