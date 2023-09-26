Источник: переговоры по контракту между Томпсоном и «Уорриорз» более сложны, чем кажется

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер рассказал о контрактной ситуации между звёздным атакующим защитником Клэем Томпсоном и «Голден Стэйт Уорриорз».
«Переговоры по контракту с Томпсоном более сложны, чем кажется. Вот как обстоят дела на данный момент: ни с одной стороны не было сделано никаких официальных или встречных предложений. Точные цифры зарплат не называются.
Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА:
Никакой спешки с обеих сторон нет, как и сроков. Теоретически это можно сделать в течение сезона, хотя я ожидаю, что до этого состоятся серьезные обсуждения (возможно, даже достигнут соглашения)», — приводит слова Слэйтер The Athletic.
В минувшем розыгрыше плей-офф 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 18,5 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых — 36,8.
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