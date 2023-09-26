Кристапс Порзингис провёл бросковую тренировку на базе «Бостона»

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис принял участие в индивидуальной бросковой тренировке на базе новой команды. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»:

Отметим, что Порзингис пропустил из-за травмы чемпионат мира по баскетболу — 2023, на котором его сборная Латвии заняла по итогам пятое место. В прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта.

В минувшем регулярном сезоне тяжёлый форвард принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 8,4 подбора и 2,7 передачи при общем 49,8% реализации бросков с игры, трёхочковых — 38,5%.