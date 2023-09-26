Инсайдер назвал игрока «Торонто», которым интересуется «Портленд» в рамках обмена Лилларда

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет интерес к новичку и лёгкому форварду «Торонто Рэпторс» Грейди Дику в рамках потенциального обмена звёздного разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.
Грейди Дик был выбран на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 13-м номером. Действующий контракт 19-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция клуба, как и на сезон-2025/2026). В сезоне-2023/2024 форвард заработает $ 4,53 млн.
Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой:
Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.
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