Тайлер Хирроу потренировался на базе университетской команды по американскому футболу
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
Тайлер Хирроу тренируется на базе университетской команды по американскому футболу:
Ранее Хирроу в своих социальных сетях оставил сообщение, связанное с возможным обменом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, заявив, что «в этом бизнесе нет друзей».
23-летний баскетболист в прошлом сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.
Когда матчи-то начнутся?
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