Тайлер Хирроу потренировался на базе университетской команды по американскому футболу

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Тайлер Хирроу тренируется на базе университетской команды по американскому футболу:

Ранее Хирроу в своих социальных сетях оставил сообщение, связанное с возможным обменом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, заявив, что «в этом бизнесе нет друзей».

23-летний баскетболист в прошлом сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.