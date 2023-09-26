Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма сфотографировался на фоне граффити со своим изображением.

Стоит отметить, что баскетболист оставил подпись рядом на граффити.

Виктор был выбран под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Примечательно, что рост игрока составляет 222 см. Тем не менее баскетболист обладает средним и дальним броском, а также имеет навыки дриблинга и плеймейкерские способности.