Брэндон Дженнингс жалеет о том, что он потратил свою первую зарплату в НБА на маму

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Дженнингс рассказал, что он жалеет, что потратил свою первую зарплату на маму.

«Это не значит, что я не люблю свою маму или не ценю её. Думаю, мы зациклились на установке, что «когда мы получим первую зарплату, то должны отдать её семье». Но в следующем году ты можешь получить травму, а я взял и уже всё потратил на других людей», — приводит слова Дженнингса аккаунт Legion Hoops в социальных сетях.

34-летний Дженнингс последний раз выступал в НБА в сезоне-2017/2018, когда провёл 14 матчей за «Милуоки». После этого игрок перешёл в «Зенит». В Единой лиге ВТБ его средняя статистика составляла 10,2 очка и 6,4 результативной передачи. В Еврокубке Брэндон набирал девять очков, четыре подбора и семь передач.