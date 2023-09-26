Брайс Джеймс и Киян Энтони примут участие в юниорском лагере сборной США

Сын Леброна Джеймса Брайс и сын Кармело Энтони Киян примут участие в юниорском лагере сборной США.
В понедельник команда США объявила состав из 85 игроков, в который вошли сыновья Леброна Джеймса (Брайс Джеймс), Кармело Энтони (Киян Энтони) и Гилберта Аренаса (Алиджа Аренас).
«Баскетбол США очень рад тому, что в мини-лагере юниорской сборной примет участие элитная группа игроков. Мы рады приветствовать нескольких золотых медалистов и спортсменов, участвовавших в программах юниорских сборных за последние три года, а также ввести в программу группу молодых талантливых игроков», — сказал тренер сборной Шон Форд.
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
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