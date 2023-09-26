ДеАарон Фокс выбрал бы $ 500 млн вместо пяти чемпионств НБА
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс рассказал, что он предпочёл бы $ 500 млн пяти чемпионствам в НБА.
Один из пользователей социальных сетей ответил Фоксу, что легендарный Коби Брайант не оценил бы его позицию.
«Я могу сказать вам со 100-процентной уверенностью, что никому не было бы дела до того, что Коби с ними не согласен. При всём уважении к легенде», — написал на это Фокс.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон раскритиковал некоторых игроков, которые предпочитают колоссальные контракты завоеванию титулов.
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