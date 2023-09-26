Бронни Джеймс пока не принимает участия в тренировках университетской команды

Тренер баскетбольной команды USC Энди Энфилд заявил, что защитник Бронни Джеймс пока не принимает участия в тренировках команды.

«Бронни чувствует себя очень хорошо. Но мы не можем комментировать что-либо с медицинской точки зрения. Он ходит на занятия и очень хорошо учится, и мы очень рады за него. Сейчас у него отличные оценки, и он ведёт себя как настоящий студент-спортсмен», — приводит слова Энфилда ESPN.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.