Бронни Джеймс пока не принимает участия в тренировках университетской команды
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Тренер баскетбольной команды USC Энди Энфилд заявил, что защитник Бронни Джеймс пока не принимает участия в тренировках команды.
«Бронни чувствует себя очень хорошо. Но мы не можем комментировать что-либо с медицинской точки зрения. Он ходит на занятия и очень хорошо учится, и мы очень рады за него. Сейчас у него отличные оценки, и он ведёт себя как настоящий студент-спортсмен», — приводит слова Энфилда ESPN.
Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.
В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.
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