Паркер: НБА — это бизнес. Я же хочу быть частью того, где каждая игра имеет значение
Поделиться
Новичок «Барселоны» американец Джабари Паркер рассказал о разнице игры в НБА и Европе.
«Я хочу быть частью того, где каждая игра имеет значение. К сожалению, НБА — это бизнес. Там есть 10-12 команд, которые пытаются выиграть каждую игру, а другая половина пытается получить хороший пик на драфте», — приводит слова Паркера Eurohoops.
28-летний Паркер присоединился к каталонскому клубу минувшим летом после восьми сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.
Последним клубом баскетболиста был «Бостон», за который он выходил на паркет последний раз в январе 2022 года. После этого он восстанавливался от травмы.
В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и вышла в «Финал четырёх» Евролиги, где проиграла оба матча.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
17:25
-
16:50
-
16:01
-
15:15
-
13:49
-
12:39
-
11:12
-
10:47
-
10:16
-
10:07
-
10:03
-
09:59
-
09:53
-
09:53
-
09:41
-
08:50
-
07:11
-
06:55
-
06:00
-
05:53
-
05:39
-
05:23
-
05:08
-
04:27
-
03:31
-
02:23
-
01:13
-
00:27
- 25 сентября 2023
-
23:31
-
23:02
-
22:48
-
21:50
-
21:04
-
20:39
-
19:40
Партнерский контент