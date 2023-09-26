Паркер: НБА — это бизнес. Я же хочу быть частью того, где каждая игра имеет значение

Новичок «Барселоны» американец Джабари Паркер рассказал о разнице игры в НБА и Европе.

«Я хочу быть частью того, где каждая игра имеет значение. К сожалению, НБА — это бизнес. Там есть 10-12 команд, которые пытаются выиграть каждую игру, а другая половина пытается получить хороший пик на драфте», — приводит слова Паркера Eurohoops.

28-летний Паркер присоединился к каталонскому клубу минувшим летом после восьми сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Последним клубом баскетболиста был «Бостон», за который он выходил на паркет последний раз в январе 2022 года. После этого он восстанавливался от травмы.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и вышла в «Финал четырёх» Евролиги, где проиграла оба матча.