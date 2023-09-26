Стэнли Джонсон: моим знакомством с НБА была встреча с Кармело Энтони, он уничтожил меня

Лёгкий форвард Стэнли Джонсон, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своём знакомстве с лигой.

«Если вспоминать мой первый сезон, я думаю, что моим моментом «Добро пожаловать в НБА» была встреча с Кармело Энтони, потому что он меня уничтожил. Я просто лежал в кровати после матча и думал: «Я придумаю новый план на следующую игру», — рассказал Джонсон в подкасте Run Your Race.

Стэнли Джонсон был выбран «Детройт Пистонс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года под восьмым номером.

В своём последнем сезоне Джонсон принял участие в 30 матчах НБА в составе «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,8 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи.