Стэнли Джонсон: моим знакомством с НБА была встреча с Кармело Энтони, он уничтожил меня
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Лёгкий форвард Стэнли Джонсон, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своём знакомстве с лигой.
«Если вспоминать мой первый сезон, я думаю, что моим моментом «Добро пожаловать в НБА» была встреча с Кармело Энтони, потому что он меня уничтожил. Я просто лежал в кровати после матча и думал: «Я придумаю новый план на следующую игру», — рассказал Джонсон в подкасте Run Your Race.
Стэнли Джонсон был выбран «Детройт Пистонс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года под восьмым номером.
В своём последнем сезоне Джонсон принял участие в 30 матчах НБА в составе «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,8 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи.
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